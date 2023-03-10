انطلاق الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه بالبحر الأحمر.. «كل نقطة بتفرق»

انطلقت فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه بمحافظة البحر الأحمر، تزامنا مع اليوم العالمي للمياه تحت شعار «كل نقطة بتفرق» بهدف رفع الوعي المائي لدى المواطنين والتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، اليوم، برئاسة المهندس محمد عيسى، انطلاق فعاليات الحملة، بالشراكة مع وزارات الأوقاف والثقافة والأزهر الشريف والكنيسة ومديرية الصحة والشباب والرياضة وإدارة البيئة بديوان عام المحافظة ومنطقة وعظ البحر الأحمر ومكتبة مصر العامة ومجمع إعلام الغردقة والاتحاد العام للكشافة والمرشدات.

تنفيذ دروس دينية بالمساجد

وكشف المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، في بيان اليوم، عن تنفيذ فعاليات الحملة من خلال التوعية بالمساجد، بالتنسيق مع مديرية أوقاف البحر الأحمر، وتنفيذ دروس دينية بالتنسيق مع منطقة وعظ البحر الأحمر ولجنة الفتوى، كما يقوم فريق التوعية بتنظيم ندوات للتوعية المائية بمراكز الشباب ودروس دينية من خلال وعاظ البحر الأحمر وحملات لطرق الأبواب والتوعية الميدانية.

كما يتم توزيع مطبوعات وملصقات للتوعية بأهمية استخدام القطع الموفرة والتي تساهم في توفير أكثر من 50% من كميات المياه المستخدمة.

الحملة على الجداريات

وأضاف «عيسى»، أن الحملة تتضمن تنفيذ جداريات ورسم جرافيتي بمشاركة أقسام الزخرفة والإعلان بمدارس التعليم الفني وفنانين قصر ثقافة الغردقة لتنفيذ جدارية تحمل رسائل للتوعية بترشيد استهلاك المياه.

كما يتم تنفيذ دوري رياضي بمشاركة مراكز الشباب، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، وتنفيذ يوم بيئي رياضي وترفيهي يتضمن أنشطة ومسابقات فنية وتوعية بالترفيه وألعاب تفاعلية وورش عمل للأطفال ومسرحية عن ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى تنفيذ قافلة مائية بمشاركة جميع الهيئات والجهات لتقديم الخدمات للأهالي بأماكن إقامتهم.