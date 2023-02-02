يوم توعوي وتثقيفي لـ1000 طفل بأهمية ترشيد المياه بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي المواطنين بمختلف أعمارهم السنية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة وكذلك أهمية الحفاظ على البيئة من التلوث بالإضافة لإكسابهم مهارات إيجابية تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع في المستقبل.

تنظيم يوم توعوي وتثقيفي لعدد 1000 طفل

أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية إلى قيام فريق التوعية بالشركة بالتنسيق مع مكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق بتنظيم يوم توعوي وتثقيفي لعدد 1000 طفل من رواد المكتبة وذلك لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك المياه في الحياه اليومية وشرح مفهوم التغيرات المناخية وآليات التكيف معها.

وتابع: «وكذلك تعريفهم بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي واستعراض الخدمات التي تقدمها الشركة مثل خدمة الخط الساخن 125 لتلقي الشكاوى وكيفية التسجيل وتطبيق قراءاتي لتسجيل القراءات الفعلية».

ألعاب الأطفال التفاعلية

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه على هامش فعاليات اليوم التوعوي تم تنفيذ مجموعة من الألعاب التفاعلية مع عدد من الأطفال مثل لعبة السلم الثعبان وارسم ولون ومسرح العرائس ولعبة الكروت وانشر معلومتك وكنز المعلومات والعجلة الدوارة بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل للأمهات للتعرف على فنيات السباكة الخفيفة لصيانة الادوات الصحية بالمنزل وتم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.