«أوسكار» تكشف عن اللمسات النهائية لحفل توزيع الجوائز الـ95 «صور»

كشفت أكاديمية فنون وعلوم السينما عن التجهيزات النهائية لحفل توزيع جوائز أوسكار 2023، في نسخته الـ95 المقام مساء اليوم على مسرح «دولبي» في لوس أنجلوس، ونشرت الأكاديمية عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، مجموعة من صور التجهيزات والتي ظهر فيها مقدم الحفل جيمي كيميل، وهو يجري البروفة الأخيرة قبل الحفل.

ووضع القائمين على حفل أوسكار 2023 عدد من الاستعدادات لتجنب واقعة الصفع التي تعرض لها كريس روك من قبل ويل سميث العام الماضي، أو غيرها من الأحداث غير المتوقعة، حيث أنشأت الأكاديمية فريق للأزمات مستعدًا للتدخل في حالة حدوث أي شيء غير متوقع، كما قال بيل كرامر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية فنون وعلوم السينما.

فريق أزمات لعدم تكرار واقعة ويل سميث وكريس روك في حفل أوسكار 2023

قال كرامر: «لدينا فريق أزمات، وهو لم يكن متواجد من قبل، وتدرب على العديد من السيناريوهات، لذلك نأمل أن نكون مستعدين لأي شيء قد يكون غير متوقع، ولكننا نخطط له فقط في حالة حدوث ذلك»، وفقا لموقع «نيويورك بوست».

المدير التنفيذي لـ «أوسكار»: جيمي كيميل عامل حيوي لنجاح حفل توزيع الجوائز

وأضاف المدير التنفيذي للأكاديمية أن جيمي كيميل، الذي سيستضيف حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام، عامل حيوي لنجاح الحفل، مشيدًا بقدرته على التعامل مع البث التلفزيوني المباشر، لأن الأمور لا تسير دائمًا كما هو مخطط لها، على حد تعبيره، «لدينا مضيف في مكانه يمكنه حقًا إدارة تلك اللحظات وإدارتها».