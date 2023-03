كل ما تريد معرفته عن حفل توزيع جوائز أوسكار 2023 قبل أيام من إعلانها

أغلقت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة التصويت على الأعمال الفائزة بجوائز أوسكار في نسختها الـ95، وذلك بعد تصويت 9600 عضو مؤهل للتصويت، والمقرر الإعلان عن الجوائز في حفل توزيع الجوائز المقام يوم 12 مارس الجاري على مسرح «دولبي» في لوس أنجلوس، والذي وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وتتنافس عدد من الأفلام على جوائز أوسكار 2023، أبرزها «Everything Everywhere All at Once» المرشح لـ11 جائزة، من بينها أفضل «فيلم، إخراج، ممثلة، جائزتي أفضل ممثلة مساعدة، ممثل مساعد، سيناريو»، بينما يترشح فيلمي «All Quiet on the Western Front» و«The Banshees of Inisherin» لـ9 جوائز لكل منهما، بينما ترشح فيلم «Elvis» لـ8 جوائز، تلاه فيلم «The Fabelmans» للمخرج ستيفين سبيلبيرج بـ7 جوائز، وترشح فيلمي «Top Gun: Maverick» و«Tár» لـ 6 جوائز لكل منهما.

تفاصيل حفل توزيع جوائز أوسكار 2023

ويشارك في تقديم الحفل مجموعة كبيرة من النجوم بجانب المقدم الرئيسي جيمي كيميل؛ إذ تقدم الممثلة جيسيكا شاستاين جائزة أفضل ممثل، وتقدم أريانا ديبوز جائزة أفضل ممثل مساعد، أما الممثل تروي كوتسور فيقدم جائزة أفضل ممثلة مساعدة.

ويشهد الحفل بجانب تكريم الأعمال الفائزة وصناعها، تكريم عدد من السينمائيين البارزين بجوائز الأوسكار الفخرية، من بينهم المخرجة والمنتجة الفرنسية اوزان بالسي، الموسيقية الأمريكية دياني أرين، بالإضافة إلى الكاتب والمخرج الاسترالي بيتر وير، كما يحصل الممثل مايكب جي فوكس على جائزة «جين هيرشولت» الإنسانية.

6 فقرات غنائية في حفل توزيع جوائز أوسكار 2023

وخلال حفل توزيع جوائز أوسكار، يقام على المسرح 6 عروض من بينهم فقرة غنائية لـ ريانا تقدم خلالها أغنية «Lift Me Up» من فيلم «Black Panther Wakanda Forever»، المرشحة لجائزة أوسكار في فئة أفضل أغنية أصلية، وفي الفئة ذاتها يقدم المغنيين الهندين راهول سيبليجونج وكالا بهايرافا أغنية فيلم «RRR» بعنوان «Naatu Naatu»، بالإضافة إلى «Applause» من فيلم «Tell It Like a Woman»، التي تقدمها صوفيا كارسون.