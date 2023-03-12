رواد 2030 يفتح باب التقديم لحاضنة «GoodWill» لدعم ذوي الهمم

شارك مشروع رواد 2030، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حاضنة «GoodWill»، إحدى حاضنات المشروع، بالنسخة الثانية للملتقى التوظيفى الخاص بالشباب ذوى الهمم تحت عنوان «خطوة 23»، التي عقدتها مؤسسة «حلم» لذوي الاحتياجات الخاصة، للتعريف بالحاضنة والخدمات التى تقدمها لهم.

دعم رواد الأعمال من ذوي الهمم

وخلال الملتقى، أعلنت دكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 أثناء الملتقى، عن فتح باب التقديم للالتحاق بحاضنة «GoodWill» لدعم رواد الأعمال من ذوي الهمم والمشروعات الداعمة لهم، موضحة أن الحاضنة تتيح لهم الفرص لتحقيق نجاحات كبيرة لمشروعاتهم الناشئة، وتقديم الدعم لمواصلة إبداعاتهم، موضحة أن باب التقديم مفتوح حتى 20 مارس الجاري.

حاضنات الأعمال وتوفير الخبراء والمختصين

أضافت «خليل»، أن من أهم المحاور الرئيسية التي يعمل عليها رواد 2030، هو محور حاضنات الأعمال، وتوفير مجموعة من الخبراء والمختصين، لمساعدة الشباب في تطوير مشروعاتهم الناشئة، موضحة أن المشروع قام بإنشاء 10حاضنات أعمال حتى الآن في مجالات مختلفة متخصصه وعامه، منها حاضنة في مجال الذكاء الاصطناعي وأخرى في مجال السياحة، بالإضافة إلى الحاضنة المصرية الأفريقية فضلًا عن حاضنة ذوي الهمم ‏GoodWill، وعدد آخر من الحاضنات التي ترتبط بأفكار تؤثر بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية.

إطلاق حاضنة GOOD WILL

أشارت «خليل»، إلى أن مشروع رواد 2030 كان وقع بروتوكول تعاون مع مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لإطلاق حاضنة GOOD WILL لدعم وخدمة ذوي الهمم، ليصبحوا رواد أعمال، وأصحاب مشروعات ريادية، موضحة أنها الأولى من نوعها، وتخدم أيضا الشباب الذين يقدمون حلولًا للأشخاص من ذوي الهمم، مؤكده حرص رواد 2030 الدائم على إطلاق مبادرات في مجال ريادة الأعمال تضم جميع فئات المجتمع.

جدير بالذكر، أن باب التقديم للالتحاق بحاضنة GOOD WILL مفتوح حتى 20 من الشهر الجاري من خلال هذا الرابط