«التعليم» تعلن تفاصيل وظائف المعلمين بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي انطلقت من أمس الأحد وتستمر حتى 19 مارس، لافتة إلى أن المدارس التكنولوجية توفر الحصول على خبرات عملية وبناء مركز علمي متميز ومنها مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية.

«مسئول شئون عاملين» بمحافظة السويس

- يشترط أن يكون حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال شئون العاملين.

وظائف المواد الثقافية بمحافظات القاهرة الكبرى

1- معلم Math

حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

2- معلم اقتصاد وتربية وطنية

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

الوظائف الإدارية بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة الكبرى

1- مسئول شئون عاملين

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال شئون العاملين.

مسئول تقييم وامتحانات

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال التقييم والامتحانات.

أخصائي تطوير تكنولوجي

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال التطوير التكنولوجي.