طرح البوستر الرسمي لمسلسل «كشف مستعجل» بطولة هنادي مهنا ومحمد عبد الرحمن

طرح اليوم البوستر الرسمي لمسلسل كشف مستعجل للفنان محمد عبد الرحمن، والذي ينافس به في دراما رمضان 2023، والمقرر إطلاقه على قناة dmc ومنصة Watch It.

وظهر محمد عبد الرحمن في البوستر بنظرة خائفة ليعكس شخصية الدكتور سهام عز الرجال، وهو دكتور أمراض نفسية وعصبية، يقع في العديد من المواقف الصعبة لنرى كيف يتعامل معها بطريقة كوميدية طريفة.

تفاصيل مسلسل كشف مستعجل

ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك محمد عبد الرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

محمد عبد الرحمن ينتهي من تصوير «البطة الصفرا»

وانتهى امحمد عبد الرحمن من تصوير فيلمه «البطة الصفرا» المقرر عرضه خلال عام 2023، ويقدم عبد الرحمن ضمن أحداث الفيلم شخصية دكتور جامعي تورطه الأحداث مع البطة الصفرا في إطار كوميدي.

وبجانب محمد عبد الرحمن يشارك في بطولة الفيلم النجوم غادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، وحسن أبو الروس وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.

ويعتبر محمد عبد الرحمن من أهم نجوم الكوميدي في الوقت الحالي، منذ انطلاقته بمسرح مصر وصولًا لأحدث أعماله الحالية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في الأعمال السينمائية والدرامية الفترة الماضية مثل فيلم الخطة العايمة، جمجوم وبمبم، لص بغداد والواد سيد الشحات وغيرها.

وبجانب حصوله على جائزة أفضل مسلسل «أون لاين» عن مسلسل جمجوم وبمبم في استفتاء مجلة وشوشة، حصل الفنان أيضًا على جائزة أفضل ممثل عن فيلم الخطة العايمة في استفتاء نجم العرب.