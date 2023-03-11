طرح برومو مسلسل «كشف مستعجل» قبل عرضه في رمضان.. 15 حلقة «فيديو»

طرحت منصة «واتش ات» البرومو الرسمي لمسلسل «كشف مستعجل»، والمقرر أن يُعرض في السباق الرمضاني المقبل، بطولة الثنائي محمد عبد الرحمن «توتا» ومصطفى خاطر، وهو أول أعمال المنصة الحصرية فى شهر رمضان.

وشارك الفنان محمد عبد الرحمن برومو مسلسل «كشف مستعجل» لجمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وعلق عليه قائلا «بسم الله.. توكلنا على الله، انتظروا الدكتور سهام عز الرجال في مسلسل كشف مستعجل رمضان2023 على Watchit».

أبطال مسلسل «كشف مستعجل»

وظهر الثنائي محمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر في البرومو، وهم يقعون في كثير من الأزمات، ولكن بطريقة سيطرت عليها الكوميديا، وظهر معهما أيضا الفنانة هنادي مهنا التي تشارك في بطولة العمل.

يذكر أن مسلسل «كشف مستعجل» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم محمد عبدالرحمن ومصطفي خاطر وهنادي مهنا وإلهام وجدي وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي، وينتمى لنوعية دراما 15 حلقة.