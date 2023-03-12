تفاصيل مسلسل كشف مستعجل.. يعرض حصريا على «Watch IT» في رمضان

تتواجد منصة «Watch IT» في موسم الدراما الرمضانية 2023 بتجربة مختلفة، إذ لا يقتصر وجودها على عرض المسلسلات الرمضانية على شبكتها دون فواصل إعلانية، ولكنها تقدم محتوى درامي خاص بها من خلال مسلسل كشف مستعجل الذي يعرض حصريا على المنصة خلال الموسم الرمضاني.

ينتمي مسلسل كشف مستعجل لنوعية المسلسلات القصيرة 15 حلقة، ويشارك مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا: مصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، وهنادي مهنا، وإلهام وجدي بجانب عدد من الأبطال وضيوف الشرف، تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي.

تفاصيل شخصية محمد عبدالرحمن في مسلسل كشف مستعجل

ويجسد الفنان محمد عبدالرحمن خلال أحداث مسلسل كشف مستعجل شخصية طبيب نفسي يدعى «سهام عز الرجال»، وتتسبب حالة كشف مستعجل في تغيير حياته للأبد، وأكّد «عبدالرحمن» أنَّ طبيعة المسلسل الكوميدية تجعله مناسب ليتم تقديمه في 15 حلقة.

وقال إنَّ عرض المسلسل حصريا على منصة «Watch IT»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن عرض المسلسل حصريا على المنصة هي ميزة بالنسبة للعمل، فهو يحرص بشكل شخصي على مشاهدة أعمال المنصة خاصة بعد ما حققت عددًا من النجاحات المتتالية في الفترة الأخيرة.

برومو مسلسل كشف مستعجل

وقال الفنان مصطفى خاطر إنَّ الشخصية التي يقدمها ضمن أحداث المسلسل هي التي شجعته على قبول الدور، إذ يقدمها للمرة الأولى، إضافة أنها المرة الأولى التي يتعاون فيها مع محمد عبدالرحمن بعيدًا عن المسرح.

وأضاف: «وبالطبع كون المسلسل من أعمال منصة «Watch IT» الأصلية ويعرض حصريًا على منصتها في رمضان كلها عوامل حمستني للمشاركة في العمل».