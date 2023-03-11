تعرف على دور الفنان محمد عبدالرحمن في مسلسل كشف مستعجل.. يعرض برمضان

كشف الإعلان الرسمي لمسلسل كشف مستعجل للفنان محمد عبد الرحمن، والذي ينافس به في دراما رمضان 2023 عن الكثير من تفاصيل شخصيته والطابع الكوميدي الذي تتميز به، إذ يجسد دور الدكتور سهام عز الرجال، متخصص في أمراض نفسية وعصبية، ويقع في العديد من المواقف الصعبة لنرى كيف يتعامل معها بطريقة كوميدية طريفة، ومن المقرر إطلاق المسلسل على قناة dmcومنصة Watch It.

تفاصيل مسلسل كشف مستعجل

ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك محمد عبد الرحمن في بطولته كل من مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

انتهاء محمد عبد الرحمن من تصوير فيلمه «البطة الصفرا»

كما انتهى الفنان محمد عبد الرحمن من تصوير فيلمه «البطة الصفرا» المقرر عرضه خلال عام 2023، ويقدم عبد الرحمن ضمن أحداث الفيلم شخصية دكتور جامعي تورطه الأحداث مع البطة الصفرا في إطار كوميدي.

وبجانب محمد عبد الرحمن يشارك في بطولة الفيلم النجوم غادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، وحسن أبو الروس وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.

ويعتبر الفنان محمد عبد الرحمن من أهم نجوم الكوميدي في الوقت الحالي، منذ انطلاقته بمسرح مصر وصولًا لأحدث أعماله الحالية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في الأعمال السينمائية والدرامية الفترة الماضية مثل فيلم الخطة العايمة، جمجوم وبمبم، لص بغداد والواد سيد الشحات وغيرها.

وبجانب حصوله على جائزة أفضل مسلسل أون لاين عن مسلسل جمجوم وبمبم في استفتاء مجلة وشوشة، حصل النجم أيضًا على جائزة أفضل ممثل عن فيلم الخطة العايمة في استفتاء نجم العرب.