مصر الخير: توزيع 1000 وجبة يوميا خلال شهر رمضان في شمال سيناء

قال محمد راجح، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظة شمال سيناء، إن اليوم يشهد إطلاق حملة إفطار صائم بمحافظة شمال سيناء من خلال قرية الروضة، باعتبارها أصبحت القرية النموذجية بالمحافظة، لما شهدته من تنمية وأعمال خدمية بتعاون الحكومة مع المجتمع المدني.

1000 وجبة ساخنة يوميا

وأضاف أن مؤسسة مصر الخير ستقدم يوميا 1000 وجبة ساخنة خلال شهر رمضان ، بإجمالي 30 ألف وجبة خلال الشهر الكريم، كما سيتم تقديم 1000 وجبة سحور يومياً بإجمالي 30 ألف وجبة يوميا خلال الشهر.

وأشار إلى أن المؤسسة خصصت 3500 كرتونة مواد غذائية سيتم توزيعها على المستحقين بحلول شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أن شمال سيناء ستشهد انطلاقة لتنفيذ مجموعة كبيرة من أنشطة مؤسسة مصر الخير بها خلال العام الجاري.

وشهد وفد مؤسسة مصر الخير، عودة الحياة لطبيعتها بمحافظة شمال سيناء، خلال جولة تفقدية لمدينة العريش ومركز العبد ، وكما شهدوا تجديد الطرق من القنطرة للعريش.

وشهد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم إطلاق مؤسسة مصر الخير، حملة إفطار صائم بمحافظة شمال سيناء، بحضور المهندس أحمد علي، الرئيس التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، و محمد راجح، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير، بشمال سيناء، وعدد من قادة المحافظة، وقيادات مؤسسة مصر الخير.

كراتين رمضان

وشارك محافظ شمال سيناء، في تعبئة كراتين رمضان، خلال حفل إطلاق الحملة اليوم في مركز شباب قرية الروضة، بمركز بئر العبد، بحضور أهالي وشباب القرية الذين شاركوا بجميع الأعمار في التعبئة، وتخلل اليوم حفل إنشاد ديني بحضور المحافظ.

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ سيناء، إن المحافظة اليوم تشهد تدشين حملة إفطار صائم التي تطلقها مؤسسة مصر الخير للعام الـ11 على التوالي، من مكان رمزي وهو قرية الروضة، بالتزامن مع الاحتفال بالذكري السنوية ليوم الشهيد، لافتاً إلى أن الدولة استطاعت أن تحتوي الخسائر التي خلفها الحادث الإرهابي في نوفمبر 2017.

وأضاف محافظ شمال سيناء، أن مؤسسة مصر الخير تقدم خلال حملة إفطار صائم 3500 كرتونة للمستحقين بمحافظة شمال سيناء، لافتاً إلى أنه لن يكون هناك مواطن في شمال سيناء بدون وجبة إفطار أو سحور، سواء نتيجة المجهود الذي تقوم به مؤسسة مصر الخير او المجهود الذي تقوم به المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه رأى اليوم استنهاضا للهمم من أهالي قرية الروضة عكس ما كان متوقعًا بعد ما شهدته من أحداث إرهابية، لافتاً إلى أن أهالي شمال سيناء أصبحوا يد واحدة، ودل علي ذلك كلمة السيد رئيس الجمهورية مؤخراً بتخصيص حوالي 500 ألف فدان لزراعتهم بشمال سيناء لخدمة مصر كلها، فسيناء سواء شمالها أو جنوبها ستكون سلة غذاء مصر كلها وهذا يعد هدف استراتيجي نسعي له.

وأضاف المحافظ، أن تعاون مؤسسة مصر الخير مع المحافظة كان له أكبر الأثر علي قرية الروضة حيث أن المؤسسة كانت لها أيادي بيضاء علي أهالي شهداء قرية الروضة، وساهمت في تنمية وإعمار القرية، ومن أبرز إسهاماتها في القرية انشاء 100 منزل.

مصر الخير: المؤسسة تستكمل اليوم مسيرة العمل والإنجازات بمحافظه شمال سيناء

وقال المهندس أحمد علي، الرئيس التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة تستكمل اليوم مسيرة العمل والإنجازات بمحافظة شمال سيناء، ومثلما قدمت مدير مكتبها العميد رضا كشهيد فداء لأرض سيناء، فإنها اليوم، وبحضور الوزير الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة تطلق حملة إفطار صائم بمحافظه شمال سيناء، و تشارك أهالي الروضة احتفالهم بيوم الشهيد.

و أضاف أنه سعيد بفرحة أهالي قرية الروضة خلال مشاركتهم مؤسسة مصر الخير في تعبئة كراتين المواد الغذائية، تمهيدا لتوزيعها على المستحقين بحلول الشهر الكريم، مشيرا إلى أن المؤسسة ستقوم كذلك بتقديم ألف وجبة مطهية ساخنة يوميا خلال شهر رمضان الكريم.