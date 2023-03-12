تجهيز نحو 300 مسجد لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان ببورسعيد

أكد الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، أن غرفة العمليات المركزية بمديرية الأوقاف، تعمل على تجهيز جميع المساجد المتواجدة بالمحافظة، التي يتخطى عددها 300 مسجد، وذلك لاستقبال المصلين لأداء صلاة التراويح بواسطة أئمة المساجد وحفظة القرآن الكريم، خلال شهر رمضان المعظم.

خطة تطهير المساجد

وأضاف «عواد» في بيان قبل قليل، أنه يجري التعاون بين مديرية الأوقاف وأجهزة الأحياء التنفيذية، من أجل تنفيذ خطة تطهير كل المساجد ودورات المياه بأفضل المواد، لضمان خلوها من الفيروسات، حتى تكون آمنة لاستقبال المصلين، في الوقت التي تقوم فيه المديرية بأعمال الصيانة والفرش للمساجد.

كما تشهد مدينة بورفؤاد، أعمال تطهير وتعقيم مكبرة للمساجد في حملة مكبرة، يتم خلالها رش كل المساجد ضد الفيروسات والميكروبات والحشرات الطائرة، وذلك للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الشهر الكريم.

إقامة الشعائر خلال شهر رمضان

وأكد الشيخ جمال عواد، أن مساجد بورسعيد ستشهد إقامة الشعائر بها خلال الشهر الفضيل من اعتكاف، وصلاة التراويح، وصلاة التهجد، وإقامة الملتقيات الفكرية بالمساجد الرئيسية الكبري، وأكد أن مديرية أوقاف بورسعيد سوف تبذل قصارى جهدها في خدمة ضيوف الرحمن ببيوته خلال الشهر الكريم، قائلا: سنعمل بأقصى ما نملك على أن يكون هذا الشهر الكريم شهر استنارة دينية وفكرية غير مسبوقة.

وأوضح الشيخ جمال عواد، أن جميع الأئمة والخطباء والمشرفين من الرجال والسيدات جاهزين لشهر رمضان المعظم، وسوف يعمل الخدمة في خدمة ضيوف الرحمن، وبما يتم تحديده من قبل الوزارة من إجراءات وبما يضمن إقامة الشعائر الإسلامية بشكل آمن لكل الصائمين.