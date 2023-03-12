مهرجان «الإسماعيلية للأفلام التسجيلية» يعلن أسماء لجان الدورة 24

تنطلق فعاليات الدورة الـ24 من مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، 14 مارس الجاري، بمدينة الإسماعيلية.

وأعلن رئيس المهرجان الناقد السينمائي عصام زكريا، أسماء لجان تحكيم مسابقتي الأفلام التسجيلية وترأسها صانعة الأفلام الألمانية «سيسيل تولي بولونيسيك»، التي درست علوم الإدارة والثقافة في باريس وبرلين، كما درست إنتاج الأفلام بالأكاديمية الألمانية للسينما والتلفزيون ببرلين، وشاركت بالإنتاج لعدد من الأفلام الروائية، كما حازت جوائز دولية مهمة ومناصب إدارية في مهرجانات دولية.

وينضم معها في لجنة التحكيم، كل من «لي كينج هو» من كوريا الجنوبية، التي تخرجت من جامعة يوانج للفنون والتصميم، وشاركت في الكثير من أعمال التحريك بالمسرح والتليفزيون، وعملت في العديد من المهرجانات السينمائية من بينها مهرجان سيول للكارتون والتحريك ومهرجان بوسان السينمائي الدولي، ومهرجان رسوم التحريك الكورية المستقل.

والمخرجة والكاتبة والمنتجة ميس دروزة من الأردن، التي عملت في عمان والقاهرة وبيروت في الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي، والجرافيك، وإنتاج الأفلام الوثائقية التلفزيونية، وتقيم حاليا في مصر وتعمل في تدريس الكتابة السينمائية.

لجان تحكيم من جميع قارات العالم

كما تتضمن لجنة تحكيم مسابقتي الأفلام التسجيلية من سويسرا ومجيد موفاسيغى، وهو مخرج وناقد ومحاضر مقيم في زيورخ، درس في قسم الدراما بمعهد الفنون والعمارة بطهران وعمل كمخرج مسرحي ومساعد إخراج في السينما والتليفزيون، كما درس الإخراج في معهد «غيراسيموف للسينما» بجامعة موسكو بروسيا تحت إشراف أحد أشهر فناني روسيا «فاديم عبدراشيتوف»، وشارك «موفاسيغي» في العديد من الورش الفنية، وتم اختيار أفلامه القصيرة والوثائقية للعرض بعدد من المهرجانات السينمائية المحلية والدولية.

المشاركون من مصر

ومن مصر الدكتورة سلمي مبارك، أستاذ الأدب المقارن والفنون والآداب بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب جامعة القاهرة، وهي عضو خبير في لجنة ألفاظ الحضارة بمجمع اللغة العربية لكتابة أول معجم عن السينما في مصر، وأيضا عضو لجنة الإدارة الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة كما أنها عضو في العديد من المسابقات الأدبية والسينمائية.