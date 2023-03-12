«البيطريين»: تجديد شهادة اعتماد النقابة وفقا للمواصفات العالمية أيزو 9001

أعلن النقيب العام للأطباء البيطريين، الدكتور خالد سليم، تجديد شهادة اعتماد النقابة في تطبيق نظم الجودة، وفقا للمواصفات العالمية أيزو 9001.

وأوضح أن لجنة التقييم لم تجد نقاط عدم مطابقة، وأوصت ببعض الملاحظات الهادفة لتحسين التطبيق مستقبلا.

نقيب البيطريين

وبدوره وجه النقيب العام التحية والتقدير لجميع العاملين المشاركين والمطبقين لسياسات الجودة تحت إشراف يومي من الأمانة العامة.

أهداف المجلس الحالي

من جهته، أوضح الأمين العام الدكتور محمد سيف، أن أحد الأهداف الرئيسية للمجلس الحالي يكمن في تحويل النقابة لمؤسسة منضبطة حيث كان هناك قصور واضح في الدورة المستندية وضعف في الحوكمة والأداء اليومي، لذا كان الهدف تطبيق نظم الجودة في الإدارة لتحسين وتقييم الخدمات النقابية المقدمة.

وأشار إلى أنه جرى عمل هيكلة مالية وإدارية وتدرج وظيفي بدرجات مالية ومعايير لتقييم الأداء السنوي للعاملين، وكذلك وضع تعديلات على اللائحة المالية والإدارية.

وأضاف أنه يجرى البدء في اجراءات اعتماد المركز العلمي كمركز تدريب معتمد وفقا للمواصفة أيزو 21001، عقب موافقة مجلس النقابة العامة في جلسته السابقة، وبناءً على توصية لجنة المراجعة الداخلية.