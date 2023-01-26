 نقيب «البيطريين»: قرار تعيين مراقب جودة بالفنادق يقدم خدمة متكاملة للسياح

اجتمع الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، مع كل من محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للفنادق بوزارة السياحة والآثار، محمد فارس مدير عام الرقابة على الفنادق بوزارة السياحة والآثار، الدكتور أيمن الفقي مدير المكتب الفني للقطاع، هشام عبد العال مدير المكتب الفني للإدارة، الدكتور أسامة عباس مدير مراقبة الجودة الصحية والبيئية والتدريب.

الصحة وسلامة الغذاء

وجاء ذلك لبحث القرار الوزارى رقم 295 لسنة 2021 الخاص بإلزام المنشآت الفندقية بتعيين مراقب جودة في مجال صحة وسلامة الغذاء، وآليات تطبيقه، بما يوفر العديد من فرص العمل للأطباء البيطريين.

الخدمة المتكاملة للسائحين

وأكد خلال الاجتماع أن تطبيق القرار الوزاري يحقق تقديم الخدمة المتكاملة للسائحين وفي المقدمة منها سلامة الغذاء، التي تعتمد بشكل رئيسي على الأطباء البيطريين، لافتا إلى استعداد النقابة العامة إلى إجراء تدريبات للكوادر البشرية في هذا المجال بالمركز العلمي للأطباء البيطريين.