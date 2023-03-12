انطلاق تدريب المعلمين المساعدين ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم بسوهاج غدا

أعلن الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، فى بيان عن إنطلاق تدريب المعلمين الرشحين للتعاقد بوظيفة معلم مساعد، أنه في اطار حرص المديرية والوزارة على تأهيل المعلمين المرشحين للتعاقد على وظيفة معلم مساعد، في مسابقة الـ30 ألف معلم على أداء عملهم ورفع كفاءتهم المهنية.

أضاف وكيل تعليم سوهاج، أنه سيتم عقد البرنامج التدريبي الخاص بهم، بداية من غدًا الاثنين، طبقًا للتعليمات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

القطاعات التدريبية بتعليم سوهاج

وأكدت ميرفت عبد العظيم مدير إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم أنه تم تقسيم التدريب إلى ثلاثة قطاعات:

قطاع شمال ومقره إدارة طهطا التعليمية ويشمل المتدربين من 4 إدارات هي: «طماـ طهطاـ جهينةـ المراغة»، وبه عدد 19 قاعة تدريبية.

قطاع وسط ومقره إدارة سوهاج التعليمية، ويشمل المتدربين من إدارات «سوهاج- طهطا- جهينة- المراغة»، ويضم عدد 18 قاعة تدريبية.

قطاع جنوب ومقره إدارة جرجا التعليمية، ويشمل المتدربين من 3 إدارات تعليمية هي «جرجا- البلينا- دار السلام».

التواصل مع المتدربين

كما أكدت أنه تم التواصل مع جميع المتدربين عبر جروب واتس آب الخاص بهم، وأن أي استفسار خاص بالتدريب يرجى التواصل مع إدارة التدريب بالمديرية بالكورنيش الغربي بمدينة سوهاج بجوار بنك إسكندرية.