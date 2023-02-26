لمسة «حياة كريمة» تغير حال قرى سوهاج.. «تعليم ومرافق وصحة»

مشروع ضخم جاء ليغيّر حياة الريف والصعيد، ويوفر لأهله حياة كريمة، بعد إدارج قرى ومحافظات الصعيد كمرحلة أولى، خاصة الأكثر احتياجا منها، لذا تعد المبادرة الرئاسية حياة كريمة، هي الأهم خلال السنوات الأخيرة والاكثر تأثيرًا، وفقًا لدراسة المركز المصري للفكر والدراسات.

حياة كريمة في سوهاج

وكشفت دراسة «المصرى للفكر والدراسات»، عن أنّ عدد المستفيدين من حياة كريمة في الصعيد خلال المرحلة الأولى فقط وصل إلى 10.3 مليون مواطن من إجمالي 18 مليون مستفيد في المرحلة الأولى فقط، بتكلفة 180 مليار جنيه، وكان لمحافظة سوهاج النصيب الأكبر من الإصلاحات.

وأوضحت الدراسة أنّ إجمالى استثمارات حياة كريمة التي تم الانتهاء من تنفيذها والمقرر طرحها في سوهاج بلغ نحو 102 مليار جنيه، بدءًا من عام 2014 وحتى ديسمبر العام الماضي، من خلال 6 محاور، وهي «الخدمات التعليمية، والمجمعات الصناعية، والخدمات الصحية، والنقل والمواصلات، والحماية الاجتماعية، والإسكان والمرافق.

لمسة حياة كريمة في الصعيد

وأكدت الدراسة أنّ محافظة سوهاج كان لها نصيبا كبيرا من تطوير ورفع الكفاءات الصحية الموجودة، حيث جرى إنشاء وتطوير 32 مستشفى ومركز ووحدة صحية بـ5.4 مليار جنيه، علاوة على تطوير 40 وحدة صحية، وتجهيزها جميعا من أجل انضمامها للتأمين الصحي الشامل.