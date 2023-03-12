خريطة فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة لمدة 5 ساعات

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة، بدءا من غد الاثنين، ويومي الأربعاء والخميس، لمدة 5 ساعات، وذلك لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

فصل التيار الكهربائي عن الغردقة

وأضاف المركز في بيان صحفي، أنه يجرى فصل التيار الكهربائي، غدا الاثنين، عن مناطق: «عمارات الرضا، عمارة أحمد عبد المقصود، والإذاعة، خزان المياه، فيصل 1،2 سوق الجملة، أناره الإذاعة بالغردقة شمال مدينة الغردقة».

كما يفصل التيار الكهربائي عن منطقة الكوثر جنوب مدينة الغردقة لمدة يومين الأربعاء والخميس، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا.

سبب فصل التيار الكهربائي

وأكد مسؤلو شركة كهرباء الغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، أن فصل التيار الكهربائي يعود إلى عمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية لمدة 5 ساعات، ويعود بعد انتهاء فرق الصيانة من إنهاء عملية الإصلاح.

دعم المناطق بمدينة القصير بصناديق كهرباء

وفي سياق آخر، دعمت مدينة القصير شمال محافظة البحر الأحمر برئاسة اللواء إيهاب رشاد رئيس دعم بعض المناطق الشمالية بصناديق كهرباء واستمرار إنارة الشوارع، ضمن عملية الإنارة الجديدة فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بتقديم خدمات افضل للمواطنين وتنفيذ الخطط الاستثمارية بمدن المحافظة.