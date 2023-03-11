خريطة فصل التيار الكهربائي بالمنوفية للصيانة.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء خريطة فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى في مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، خلال الأسبوع الحالي، حيث يتم فصل الكهرباء عن محطة محولات الباجور قطاع كهرباء المنوفية للصيانة الدورية.

أماكن قطع التيار الكهربائي

وتتضمن أماكن قطع التيار الكهربائي طوال أيام الأسبوع ما يلي:

السبت: فصل الكهرباء عن محطة صرف صحي الخضرة.

الأحد: قطع الكهرباء عن مستشفى الباجور العام وعملية مياه الغنامية وأبو سنيطة والقرنين وميت البيضا وميت الواسطى.

الاثنين: انقطاع الكهرباء عن المعهد الهندسي.

الثلاثاء: فصل التيار الكهربائي عن مستشفى الباجور العام.

الأربعاء: قطع الكهرباء عن سنجلف وجروان وكفر شبرا وسبك والباجور.

السبت: قطع الكهرباء عن اسطنها وسمان وأبشيش.

مواعيد فصل التيار الكهربائي

وحددت الشركة مواعيد قطع الكهرباء طوال الأسبوع بالأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء من الساعة 8 صباحا للساعة 11 صباحا، على أن تعود الخدمة فور انتهاء أعمال الصيانة الدورية.