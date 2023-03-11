انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة زفتى في الغربية اليوم

تتعرض مدينة زفتى وقراها وعدد من قرى وعزب مركز السنطة، بمحافظة الغربية، لانقطاع التيار الكهربائي، اليوم، السبت لمدة ساعتين، بسبب أعمال الصيانة الدورية في خطوط الكهرباء.

أسماء القرى المتوفر بها الكهرباء

وأعلنت شركة كهرباء الغربية، الجمعة، في بيان لها، أن مدينة زفتى بالكامل سوف تتعرض إلى انقطاع التيار الكهربائي، اليوم السبت، من 7 صباحا حتى الساعة 9 صباحاً، وذلك بسبب إجراء أعمال صيانة دورية في خطوط الكهرباء.

وأشارت إلى أن انقطاع التيار الكهربائي أيضا، يمتد إلى جميع خطوط قرى مركز ومدينة زفتى، ما عدا 3 قرى هي «ميت المخلص، شرشابة، شبراملس» والعزب التابعة إلى تلك القرى الـ3.

كما يشمل انقطاع التيار الكهربائي، السبت، قرية الكرما التابعة إلى مركز ومدينة السنطة، وأيضا جميع العزب التابعة إلى قرية الكرما.

اتخاذ التدابير اللازمة

وتهيب شركة كهرباء الغربية، المواطنين وجميع المخابز والمصالح الحكومية والمستشفيات ومحطات المياه وغيرها من جميع الجهات الخدمية في تلك المناطق اتخاذ التدابير اللازمة لهم خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي.