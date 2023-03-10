خريطة فصل التيار الكهربائي غدا في المحافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومدن في 3 محافظات تابعة لها غدا السبت وهي كل من القليوبية والمنوفية والغربية للصيانة الدورية.

حيث تفصل الشركة التيار الكهربائي غدًا السبت عن لوحة توزيع شبين القناطر بقطاع كهرباء القليوبية، طبقا لجدول الصيانة المعتمد بالشركة، لتقطع الكهرباء عن نصف مدينة شبين الشرقي بداية من الساعة 8 صباحا للساعة 11 صباحا.

فصل التيار الكهربائي

كما تفصل شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء التيار عن لوحة توزيع أشمون الجديدة قطاع كهرباء المنوفية عن مناطق، «السنترال والمرور والمنطقة الصناعية ومستشفى اللونز والتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية ومجلس المدينة والإدارة التعليمية وشركة مياه الشرب» بداية من الساعة 7 صباحًا للساعة 11 صباحا للصيانة الدورية.

أماكن فصل التيار الكهربائي

بينما تفصل الكهرباء من الساعة 9 صباحا للساعة 12 ظهرا عن أماكن «مستشفى العربي ومستشفى جريس وعملية صرف سمادون وعملية صرف جريس وعملية رفع 1 و2 وشطانوف وشعشاعة وأبو يوسف وكفر السيد ومياه شطانوف، وعملية مياه البنية ومستشفى الشرق وقرى البرامية والكواري وأشمون ومستشفى اليوم الواحد ومستشفى أشمون العام وكفر عطا وجريس وعملية مياه جريس والقرى والعزب التابعة».

مواعيد فصل التيار الكهربائى

ويتم فصل التيار الكهربائي عن لوحة توزيع أشمون القديمة بقطاع كهرباء المنوفية، بداية من الساعة 7 صباحا للساعة 9 صباحا عن الخطاطبة والعوالي وطهواي.

وأضافت الشركة أنه يتم فصل التيارالكهربائي عن محطة محولات الباجور قطاع كهرباء المنوفية بداية من الساعة 8 صباحا للساعة 11 صباحا ليتم فصل الكهرباء عن محطة صرف كفر خضرة والفرعونية وكفر الصراوة ودروة وساقية أبو شعره وسهواج وجمال زايد وكفر الحما.

أماكن قطع الكهرباء

وأفادت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بفصل التيار عن محطة كهرباء محولات زفتى القديمة قطاع كهرباء شرق الغربية، بمدينة زفتى وميت مخلص وشرشابة وشبراملس والسنطة والكرما وحددت مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 7 صباحا للساعة 11 صباحا.

مواعيد قطع الكهرباء

وكشفت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء فصل التيار الكهربائي غدا السبت عن عدة قرى ومدن فى 3 محافظات تابعة لها، الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا للصيانة الدورية.

الدقهلية: فصل التيار الكهرباء عن مدن «الستاموني والمنصورة وكوم النور وتمي الأمديد وطلخا وشربين والمطرية وبنى عبيد بقرى الاورمان واللوزى وعبد الفتاح والسعدية والصبرية والبراغيت وبوهة والضهير والجدالمة وأولاد صبور والعصافرة والسكة الحديد والطراطير وأبو حمزة وتاج العز وديسط وبهيدة وكفر شرف ومنية بداوى والقباب وطرانيس والبديرة».

انقطاع التيار الكهرباء

دمياط: قطع الكهرباء عن كفر البطيخ والزرقا والشعراء بقرى التضامين والسواحل وطريق السيداء وعزبة الصادق وعزبة جلال وعزبة سيف الدين وقرية البستان وقرية العداية.

أماكن انقطاع الكهرباء

كفر الشيخ: انقطاع الكهرباء عن مدن شرق كفر الشيخ وجنوب دسوق وسيدى سالم وقرية الحامول ومطوبس بقرى المرابعين وكفر العرب والدورى والقلى.