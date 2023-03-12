القبض على 18 شخصا في التشيك حاولوا اقتحام المتحف الوطني خلال الاحتجاجات

ألقت الشرطة التشيكية القبض على 18 شخصا حاولوا اقتحام المتحف الوطني بالقوة خلال تظاهرة مناهضة للحكومة نظمت أمس السبت في ميدان «وينسيسلاس» بالعاصمة براج.

وذكر راديو براج الدولي الناطق باللغة الإنجليزية الذي يبث من التشيك اليوم الأحد، نقلا عن وسائل إعلام محلية - أن المتظاهرين حاولوا إنزال العلم الأوكراني الذي كان معلقا؛ ما أدى إلى إصابة ضابطي شرطة خلال المناوشات.

وقال وزير الثقافة التشيكي مارتن باكسا - عبر موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة - إنه لا ينبغي الخلط بين حق التظاهر وتعريض التراث الثقافي الوطني للخطر، معربا عن شكره لقوات الشرطة في تعاطيها مع الموقف.

وزير الداخلية التشيكي يدين محاولة اقتحام المتحف

وفي سياق متصل؛ أدان وزير الداخلية التشيكي فيت راكوشان محاولة اقتحام المتحف، معربا عن تفهمه لخوف الأشخاص من الفقر والحرب ولكنه اعتبر الهجوم العنيف على مبنى المتحف «غير مقبول».

الاحتجاجات طالبت باستقالة مجلس الوزراء

تجدر الإشارة إلى أن آلاف الأشخاص نظموا تظاهرة بعد ظهر أمس السبت تحت شعار «التشيك ضد الفقر» للمطالبة بعدة أمور من بينها استقالة مجلس الوزراء وإيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا.