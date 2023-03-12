جنايات سوهاج: السجن 5 سنوات لمتهم بإحراز سلاح ناري

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، بمعاقبة المتهم «م. ه» عامل، بالسجن 5 سنوات لاتهامه بإحراز سلاح ناري دون ترخيص بدائرة مركز أخميم.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود معلومات لضباط المباحث مفادها إحراز المتهم سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بدائرة المركز.

القبض على المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

إحداث عاهة مستديمة

وفي سياق آخر، عاقبت محكمة جنايات سوهاج، المتهم «ا. ع. ا» بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه «ع. م» بدائرة مركز المراغة.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه مفاده تعدى المتهم عليه بالضرب بعصا شوم وإحداث إصابته بعاهة مستديمة بسبب خلافات بينهما، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.