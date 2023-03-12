أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات.. «المجمدة» تبدأ من 95 جنيها

سجلت أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات، تراجعا في بعض أنواعها، واستقرار لمنتجات لأخرى، وفقا لحالات البيع والشراء التي أجريت داخل محلات الجزارة في ربوع محافظات مصر، إذ سجل كيلو اللحمة المجمدة تراجع اليوم الأحد.

تراجع أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات

كشف حاتم عبدالغفار، عضو لجنة اللحوم والألبان بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات سجلت حركة بيع على نطاق واسع، ووفرة في المعروض، إذ سجلت أسعارها كالتالي:

- سعر كيلو اللحمة الكندوز، بين 230 حتى 235 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحمة البقري البلدي، 220 حتى 235 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحمة الجملي 145 جنيها.

- تراوح سعر كيلو اللحمة الضأن، بين 210 حتى 230 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحمة المفرومة، بين 130 حتى 165 جنيها، وسط تراجع بواقع 10 جنيهات لكل كيلو مباع.

- سجل سعر كيلو اللحمة كباب الحلة، بين 185 حتى 210 جنيهات.

- سعر كيلو اللحمة البتلو بين 195 حتى 230 جنيها.

- سعر كيلو الكبدة البلدي يبدأ من 225 حتى 240 جنيها، وسط تراجع بلغ 5 جنيهات لكل كيلو.

- سعر كيلو اللحمة المجمدة يبدأ من 95 حتى 135 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم للمستهلك الأحد

وأوضح «حاتم»، أن أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات، شهدت وفرة في المنتج وتراجع لليوم الرابع على التوالي في بعض المنتجات، لافتا أننا لدينا نحو 10 ملايين رأس ماشية في محافظات مصر، التي تضم بين تلك الثروة الحيوانية نحو 4 ملايين رأس ماشية بغرض التسمين «للذبح».