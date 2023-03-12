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قناة «القاهرة الإخبارية»: افتتاح اجتماع وزراء الإعلام العرب بالكويت بمناقشة التصدي للإرهاب

كتب:

شريف سليمان
05:06 م | الأحد 12 مارس 2023
القاهرة الإخبارية

القاهرة الإخبارية

قالت أمل الحناوي موفدة قناة القاهرة الإخبارية من الكويت، إن جميع الوفود العربية وصلت للمشاركة في اجتماع الدورة العادية للجنة الدائمة للإعلام العربي، والدورة العادية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، المنعقد بدولة الكويت.

وأضافت في رسالتها لـ القاهرة الإخبارية، أن اليوم شهد اجتماع فريق الخبراء لمتابعة دور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب، وتسعى الدول العربية من خلال هذه الاجتماعات لتوحيد الكلمة لمواجهة أهم القضايا والملفات التي تشغل الشارع العربي، وسيكون على هامش هذه الاجتماعات زيارات ميدانية لأهم الأماكن التراثية والسياحية بدولة الكويت.

انتهاء الجلسة الافتتاحية للاجتماع الرابع والعشرين لفريق الخبراء

وأشارت إلى انتهاء الجلسة الافتتاحية للاجتماع الرابع والعشرين لفريق الخبراء، المكلف بمتابعة التصدي لظاهرة الإرهاب، وتحدث أمام الجلسة السفير أحمد خطاب، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون الإعلام والاتصال.

خطاب يؤكد ضرورة إحكام التعامل الإعلامي مع ظاهرة الإرهاب

وتابعت أن «خطاب» أكد على ضرورة إحكام التعامل الإعلامي مع ظاهرة الإرهاب التي تتجاوز انعكاساتها إزهاق الأرواح وترويع الأبرياء واستنزاف المقدرات الاقتصادية والاستثمارية والإنتاجية، وتعطيل المشاريع التنموية للدول، واستهداف الاستقرار وزعزعة السلم الأهلي.

وأوضحت أن اجتماع اللجنة يأتي في توقيت دقيق نظرًا للتطورات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية، وهو ما يزيد من أهمية دور الإعلام، لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام حتى يتمكن من التصدي للشائعات وتزييف الحقائق.

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