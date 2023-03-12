مسؤولون أمريكيون: أوكرانيا تجاهلت نصائحنا بشأن باخموت

على الرغم من الدعم الأمريكي منقطع النظير لأوكرانيا في أزمتها مع روسيا، إلا أن بعض الخلافات بين كييف وواشنطن بدأت تطفو على السطح بحسب ما أكد مسؤولون أمريكيون.

تباين في عدد من الملفات بين واشنطن وكييف

وأكد أكثر من 10 مسؤولين ومشرعين وخبراء، وجود تباين في عدد من الملفات، لا سيما القتال المستميت بمدينة باخموت الشرقية رغم الخسائر الفادحة، فضلا عن قضية تفجير خطي أنابيب الغاز نوردستريم 1 و2، بحسب ما نقلت صحيفة بوليتيكو اليوم الأحد.

واشنطن نصحت بالتخلي عن مدينة باخموت

وأوضح مسؤولان في البيت الأبيض، أن واشنطن نصحت كييف بالتخلي عن مدينة باخموت لاستنزافها جميع الموارد لكن السلطات الأوكرانية رفضت ذلك.

كما أشارا إلى أن الإدارة الأمريكية ترى أن معركة باخموت ستحد من قدرة القوات الأوكرانية على شن هجوم مضاد.

ولفت المسؤولان إلى أنه جرى إبلاغ أوكرانيا بأن مهاجمتها للقرم ستعقد فرص الحل، لكنها رغم ذلك مضت بضرب الجسر قبل أشهر.