سناء منصور: يوسف السباعي كان طيبا وبشوشا ولم يرفض لي أي طلب

قالت الإعلامية سناء منصور، إن الأديب الراحل يوسف السباعي كان إنسانا طيبا وبشوشا ودمه خفيف جدا، موضحةً: «عندما كنت في الصف الأول الجامعي كان رئيس المؤتمر الأسيوي الأفريقي، وكنت أشارك في هذا المؤتمر، بعد ذلك التحقت بعالم الإعلام وكان هو أديبا كبيرا، قدمت برنامجا وهو في مكتبة أديب».

صلة وثيقة بين يوسف السباعي وسناء منصور

وأضافت منصور، مقدمة برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة dmc: «كنت أستغل معرفتي به، وكان يسميني البِحشة، وكان يقصد الوحشة، وكان كل شوية يقولي تعالي عاوزة ايه، وأنا كنت أستغل صلتي العائلية به في أن أستضيفه في أي برنامج لي، ولم يرفض أي طلب».

مصر لديها ثروة من الأدباء والكتاب

ومن جانبها، قالت الإعلامية شيرين عفت، إن مصر لديها ثروة من الأدباء والكتاب الذين يستحقون جوائز نوبل، إذ أثروا الحياة الثقافية والأدبية في مصر، وملأت أقلامهم الدنيا نورا، وغيرت أفكارهم الكثير من مفاهيم الشباب.

وواصلت: «نتحدث اليوم عن أحد رموز المشهد الثقافي المصري، يوسف السباعي، أغلبنا قرأ أو شاهد أعماله مثل أرض النفاق أو رد قلبي أو نحن لا نزرع الشوك أو بين الأطلال، اليوم ذكرى اغتياله في 18 فبراير عام 1978م، وذلك برصاصات الغدر في قبرص».

وتابعت: «كان السباعي قُبيل اغتياله في مهمة لحضور مؤتمر التضامن الأفريقي الآسيوي، رحمه الله وغفر له، وبالتأكيد فإننا نذكر له كل ما ترك من بعد رحيله وخلال حياته من أعمال أدبية وثقافية كان لها أثر كبير على الأجيال المتعاقبة».