محمد سامي يشيد بمدير تصوير جعفر العمدة.. «عمره ما قال على حاجة صعبة»

وجه المخرج محمد سامي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الشكر، لنزار شاكر مدير تصوير مسلسل جعفر العمدة.

محمد سامي ينشر صورة مع نزار شاكر

ونشر محمد سامي، صورة تجمعه بمدير التصوير نزار شاكر، وعلق عليها: «هو أنا لو هكتب عن الراجل ده بوست محتاج أسبوع كتابة عشان أديله حقه، مدير التصوير المحترم الخلوق المحترف المسؤول، الراجل الجدع اللي جاي يساعد كل الأقسام ويسهل عليهم شغلهم، الراجل اللي حافظ المسلسل كلمة كلمة بسبب وجود الراجل ده في ضهري اللي بحلم بيه في التصوير بعمله ولا عمره قال لي ده صعب ولا محتاج إيه».

وأضاف محمد سامي: «بيشتغل في صمت وتركيز عشان يحقق رؤية المخرج من غير ما يشيله هم ولا يشغله بمشاكل، ربنا يخليك ليا يا صاحبي وأخويا، يا أجمد مدير تصوير في الدنيا، يا للي كلنا بنتعلم من خبرتك وموهبتك واحترامك للمهنة، شكرا أستاذ نزار شاكر».

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة يضم مجموعة من نجوم الفن أبرزهم: زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.