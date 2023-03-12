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اندلاع حريق في أحد المخابز بمدينة أبوتيج بأسيوط نتيجة تسرب الغاز

كتب:

حسن عبد النعيم
06:01 م | الأحد 12 مارس 2023
حريق مخبز فينو بمدينة أبوتيج

حريق مخبز فينو بمدينة أبوتيج

اندلع مساء اليوم الأحد، حريق في مخبز فينو بشارع الفرغل بمدينة أبوتيج في محافظة أسيوط، نتيجة تسرب غاز اسطوانة البوتاجاز، وتوجهت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق لإخمادة.

بلاغ باندلاع حريق بمخبز فينو 

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أبوتيج يفيد باندلاع حريق في مخبز فينو بشارع الفرغل دائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والإطفاء وضباط وحدة المباحث والأجهزة التنفيذية، وتحاول قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي العقارات والمحلات التجارية.

وبالفحص والتحريات المبدئية تبين أن الحريق شب في مخبز فينو، نتيجة تسرب غاز اسطوانة البوتاجاز، وجار تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.

 

 

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