زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب جنوب تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن زلزالا بقوة 4.4 درجة، ضرب اليوم الأحد، ولاية أضنة جنوبي تركيا.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد»، في بيان، أن الزلزال وقع على الساعة 15:31 بالتوقيت المحلي (12:31 توقيت جرينيتش)، وفقا لما ذكرت قناة روسيا اليوم.

ضحايا زلزال تركيا

ونوهت بأن الزلزال وقع في منطقة صائم بيلي، التابعة لولاية أضنة، ولم ترد على الفور أنباء عن أضرار جراء الزلزال.

وارتفع عدد ضحايا زلزال شرق المتوسط المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير الماضي إلى أكثر من 53 ألف قتيل بواقع 47975 في تركيا و6 آلاف بسوريا.