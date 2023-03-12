«الجيزة»: إجراء امتحان التربية العسكرية لطلاب الثانوية 19 مارس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تقرر عقد امتحان نهاية العام الدراسي 2023 في مادة التربية العسكرية لطلبة المدارس الثانوية العسكرية ومدارس التأسيس العسكري «الدور الأول» الصف الثالث الثانوي العام، 19 مارس الجاري، لافتا إلى أن توقيت الامتحان ساعة واحدة من 9 إلى 10 صباحا.

ونبهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تحت إشراف أشرف سلومة وكيل المديرية، أنه على الطلاب عدم التخلف عن موعد الامتحان.