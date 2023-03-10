«حزلقوم» يشتري مصنع شرابات في «الكبير أوي 7»

يشهد الجزء السابع من مسلسل «الكبير أوي» بطولة أحمد مكي، أحداثًا جديدة، وظهور المزيد من الشخصيات كضيوف شرف، لم يسبق لهم التواجد في الأجزاء السابقة، وما يزال يجري تصويره حاليًا تمهيداً لعرضه في موسم دراما رمضان 2023.

وعلمت «الوطن» أن «حزلقوم» إحدى الشخصيات التي يقدمها أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي 7، سينجح في شراء مصنع كبير للشرابات، ويكتشف أن هذا المصنع له نادي وفريق كرة قدم، ويواجه العديد من المواقف في إطار «لايت كوميدي».

وسيُقدم أحمد مكي، خلال الأحداث، الدورة الثانية من مهرجان المزاريطة السينمائي، خاصة بعد نجاح الدورة الأولى منه، الذي عُرض في الجزء السادس، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف، مثل أحمد سعد ومحمد ممدوح.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

الكبير أوي يشارك في بطولته كل من محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، سماء إبراهيم وآخرين، وهو من تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.