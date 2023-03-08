آخر ظهور لأحمد السقا في برومو مسلسل «الكبير أوي 7»

فوجئ جمهور ومحبي الفنان أحمد السقا، بظهوره خلال البرومو الدعائي للمسلسل الكوميدي «الكبير أوي 7»، الذي يظهر خلاله كضيف شرف برمضان المقبل 2023، وكان ظهور السقا لافت للأنظار بسبب فقدان الكثير من وزنه.

آخر ظهور لأحمد السقا

وكان آخر ظهور لأحمد السقا من خلال البرومو الدعائي لمسلسل «الكبير أوي 7»، في مشهد وهو فوق ظهر «حصان» وأمامه «الكبير أوي »، الذي يجسده الفنان أحمد مكي في محاولات من الأخير لشراء «حصان»، لكن يرفض السقا البيع.

أحمد السقا مسلسل «الكبير أوي 7»

وتداول رواد السوشيال ميديا فيديو آخر ظهور لأحمد السقا خلال برومو مسلسل «الكبير أوي 7»، مؤكدين مرضه، ليظهر السقا من خلال برنامج «et بالعربي»، نافيا ما تردد عن حالته الصحية، مؤكدا ما تردد عن صحته شائعة، وأنه يتمتع بصحة جيدة، ولا صحة لما تردد عن مرضه، بعد آخر ظهور له في المسلسل.

أبطال مسلسل «الكبير أوي 7»

يشارك في بطولة مسلسل «الكبير أوي 7»، عدد كبير من الفنانين بجانب أحمد مكي، أبرزهم رحمة أحمد، ومحمد سلام، وهشام إسماعيل، وبيومي فؤاد، من إخراج أحمد الجندي.