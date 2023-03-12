ضبط المتهم بإنهاء حياة زوج شقيقته في أحد الشوارع بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية التابعة لقسم شرطة مينا البصل غرب المدينة الساحلية، من ضبط شخص بعد ارتكابه جريمة قتل لزوج شقيقته في الطريق العام بمنطقة القباري، إثر خلافات شخصية بينهما.

بدأت الواقعة حين تلقى اللواء خالد البروي؛ مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة مينا البصل حول حادث طعن شخص لآخر في منطقة القباري بشارع المكس أمام مستوصف المواساة الطبي.

نقل المتوفى للمشرحة والتحفظ على المتهم

على الفور انتقلت القيادات الأمنية من قسم شرطة مينا البصل رفقة سيارة الإسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل المتوفى للمشرحة والتحفظ على المتهم.

ووفقا لشهود العيان، فإن جريمة الإسكندرية اليوم، تمثلت في طعن شخص لزوج شقيقته في الطريق العام أمام مستوصف المواساة الطبي، وذلك على إثر خلافات عائلية بينهما، ما أسفر عن مصرع المجني عليه في الحال.

وتبين من المعاينة الأولية أن المتهم سدد إلى المجني عليه طعنة نافذة في الرقبة أودت بحياته.

البحث الجنائي يبدأ التحقيقات في الواقعة

وبدأت فريق من البحث الجنائي معاينة موقع قتل شخص لزوج شقيقته أمام مستوصف المواساة الطبي بمنطقة القباري غرب الإسكندرية، وجرى القبض على المتهم الذي تحفظ الأهالي عليه في محل الواقعة قبل تمكنه من الهروب.

وقال المحامي محمد سليمان رمضان، الخبير القانوني، إن العقوبة في مثل تلك الجرائم تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إن كانت مشاجرة.

وأضاف في تصريحات «الوطن»، أن ما يحدد الحكم هو النشاط الإجرامي والنتيجة الإجرامية بالإضافة إلى العلاقة السببية بين النشاط والنتيجة، ووجود السبق والإصرار والترصد.