مؤسسة «أبو العينين» بالتعاون مع التحالف الوطني تكرم «الحاجة زبيدة» قاهرة الأمية

كرمت مؤسسة أبو العينين للأعمال الخيرية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الحاجة زبيدة عبد العال ابنة قرية دكما بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية وذلك بعد اجتيازها امتحان محو الأمية في سن الـ87.

جاء ذلك بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي لتكريم السيدة زبيدة تقديرا لإصرارها علي التعلم في سن كبير وخروجها إلى فصول محو الأمية من أجل معرفة القراءة والكتابة وذلك بالتزامن مع احتفالات يوم المرأة العالمي وعيد الام.

تكريم الحاجة زبيدة

وقدمت مؤسسة أبو العينين للأعمال الخيرية عدة هدايا عينية حيث توجه عدد من أعضاء المؤسسة إلى منزل السيدة زبيدة بمحافظة المنوفية وتم منحها شهادة تقدير الأم المثالية - شاشة تليفزيون - هاتف محمول - مبلغ مالي - مواد غذائية.

وقدمت السيدة زبيدة الشكر لمؤسسة أبو العينين ورئيس مجلس إدارتها النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وأبدت سعادتها بالتكريم.

التحالف الوطني

وقالت الحاجه زبيدة: «تم تكريمي من المحافظ ولكن هذا أول تكريم في منزلي وكان نفسي في تليفزيون علشان أشوف بيقولوا عليا إيه وبشكر مؤسسة أبو العينين».

كما قامت السيدة زبيدة بقراءة شهادة تكريمها مذهلة الجميع بثقافتها ومعرفتها وإجادتها للقراءة.

وقدمت مؤسسة أبو العينين الشكر للسيدة زبيدة وكذلك مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة المنوفية لتحقيق حلم السيدة زبيدة ومحو أميتها.

وكانت السيدة زبيدة عبد العال حصلت على شهادة محو الأمية منذ شهرين، ونالت شهرة محلية وعالمية، حتى تحدث عنها كُتاب أجانب، وكذلك الممثلة العالمية أنجلينا جولي التي نشرت صورتها عبر موقع إنستجرام.

يشار إلى أن مؤسسة أبو العينين الخيرية عضو في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتشارك في جميع فعاليات التحالف الوطني بجميع المحافظات لتقديم الدعم للأسر اكثر احتياجا كما أن مؤسسة ابو العينين تعمل في المجال التنموي والخدمي منذ 40 عاما ولا تقبل تبرعات لا مادية ولا عينية.