لماذا انطلقت «كتف في كتف» بـ16 محافظة؟.. عضو بـ«التحالف الوطني» يجيب

تحدث عصام عبدالرحمن عضو التحالف الوطني، عن المحافظات المستفيدة من مبادرة «كتف في كتف»، قائلًا إن التحالف يستهدف الشرائح الأولى بالرعاية مع قدوم شهر رمضان، بهدف تأمين احتياجاتها من السلع، موضحًا أن المبادرة هي الأكبر من نوعها في العمل الأهلي، كما أن انطلاقها في 16 محافظة أمس الجمعة مجرد بداية وستشمل جميع المحافظات.

الأسر الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية

وأضاف «عبد الرحمن»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أنهم ركزوا في مرحلة بدء الانطلاق على استهداف المحافظات التي بها تجمعات أكثر، وأعداد متطوعين أكثر، لكن المبادرة بشكل عام تستهدف كل الأسر الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، موضحًا أن جميع المواد الغذائية ستصل لجميع الأسر غير القادرة، وبالأمس سطروا ملحمة في توزيع السلع بواسطة المتطوعين.

مبادرة «كتف في كتف»

وأعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن عدد المستفيدين من مبادرة «كتف في كتف» يقدر بـ25 مليونًا، مبادرة «كتف في كتف» التي تعد أكبر مبادرة حماية اجتماعية في مصر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الفئات الأولى بالرعاية، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، المبادرة التي يشرف على تنفيذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلقت بالتوازي في 16 محافظة، هى القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والغربية والشرقية والدقهلية والمنوفية وكفرالشيخ والبحيرة وبني سويف والفيوم والإسماعيلية وسوهاج والأقصر وأسوان.