عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي: نستعد لمبادرة «كتف فى كتف» منذ أكثر من شهر ونصف

كشف محمود الجارحي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أهمية تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني في مبادرة «كتف في كتف»، إذ ذكر أنهم يستعدون لإطلاق المبادرة منذ أكثر من شهر ونصف، من خلال تخزين السلع بشكل صحي آمن، لافتًا الانتباه إلى أن هناك شبه اعتماد كلي على المتطوعين الذين يسطرون ملاحم في خدمة الأهالي.

تعبئة الكراتين بشكل سليم

وأضاف «الجارحي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنهم عمدوا إلى تعبئة الكراتين بشكل سليم وآمن أيضًا تمهيدًا لاستكمال توزيعها، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انضمام الكثير من المتطوعين ما أسهم في تسهيل وتسريع وتيرة التخزين والتعبئة، وأعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن عدد المستفيدين من مبادرة «كتف في كتف» يقدر بـ25 مليونًا.

جهود التحالف الوطني

وتأتي مبادرة "كتف في كتف" تماشيًا مع جهود التحالف الوطني، وذلك بتقديم 4 ملايين كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا بمختلف محافظات الجمهورية، والتي بدأت بالمواطنين في المحافظات الحدودية لتخفيف العبء عليهم والتقليل من حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.