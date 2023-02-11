حوادث اليوم.. سرقة محل مصوغات بالمنيا وتزوير محررات رسمية في محافظتين

استطاعت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية في كشف ملابسات العشرات من الجرائم والقضايا على مدار الـ24 ساعة الأخيرة في محافظات الجمهورية، لذا تستعرض «الوطن» أبرز حوادث اليوم التي أعلنتها الوزارة في بياناتها الرسمية.

7 أشخاص سرقوا محل مصوغات في المنيا

في محافظة المنيا، نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على 7 أفراد من أصل 9 سرقوا مشغولات ذهبية من أحد المحلات، حيث وصل وزن المسروقات إلى 20 كيلو جرام من الذهب، واعترف المتهمين بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

شخصان بحوزتهما 164 طربة حشيش في مطروح

وفي محافظة مطروح، استطاعت أجهزة الأمنية القبض على شخصين أثناء استقلالهما لسيارة في أحد الشوارع وكان بحوزتهما كميات من المخدرات تصل إلى 164 طربة من مخدر الحشيش، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم.

تزوير محررات رسمية في الدقهلية وبورسعيد

وفي نطاق محافظتي الدقهلية وبورسعيد، نجحت أجهزة الأمن في القبض على شخصين قاما بكل من بتزوير وتقليد العديد من المحررات الرسمية، ثم ترويجها على عملائهما في محافظتين، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.