حوادث اليوم: ضبط 25 طربة حشيش و27 كرتونة ألعاب نارية بالقاهرة

أعلنت وزارة الداخلية عن كشف أجهزتها المختلفة ملابسات العشرات من القضايا والجرائم على مستوى مختلف المحافظات خلال الـ24 ساعة الماضية، لذا تستعرض «الوطن» أبرز حوادث اليوم التي أعلنتها وزارة الداخلية في بياناتها الرسمية خلال الساعات الماضية.

25 طربة حشيش بحوزة شخص بقصد الاتجار في دار السلام

في منطقة السلام بمحافظة القاهرة، نجحت أجهزة الأمن في القبض على أحد الأشخاص بتهمة حيازة المخدرات، حيث وصلت المواد المخدرة التي كانت بحوزته داخل شقته السكنية إلى 25 طربة من مخدر الحشيش، وزنهم الإجمالي إلى 2.5 كيلو جرام، وتقدر قيمتهم المالية بـ175 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

شخص متهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمدينة نصر

وفي منطقة مدينة نصر، استطاعت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص بتهمة مزاولة نشاط غير مشروع بمجال الاتجار في النقد الأجنبي، وذلك خارج نطاق السوق المصرفي، وكان بحوزته مبالغ مالية عبارة عن عملات محلية وأجنبية، واعترف المتهم بالواقعة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

شخص بحوزته 27 كرتونة ألعاب نارية بقصد الاتجار بالجمالية

في منطقة الجمالية بالقاهرة، ضبطت أجهزة الأمن أحد التجار أثناء مزاولة الاتجار في الألعاب النارية بشكل غير مشروع داخل مخزنه بالجمالية، حيث عثر داخله على عدد 27 كرتونة ألعاب نارية بمختلف الأشكال والأحجام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.