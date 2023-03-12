تعرف على موعد إفطار أول أيام شهر رمضان 2023

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تقرير صادر عنها، مواعيد بدء صيام أول أيام رمضان وكذلك موعد أذان المغرب «الإفطار» لأول يوم، موضحة أن أول أيام شهر رمضان 2023 سيكون فلكياً يوم 23 مارس الموافق الخميس، على أن يكون موعد أذان الفجر وبدء الصيام الساعة 4:29 صباحاً وفقاً للتوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

موعد صيام أول أيام شهر رمضان 2023

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد أذان المغرب والفطار لأول يوم في شهر رمضان 2023، سيكون الساعة 6.08 مساء حسب التوقيت المحلي المحافظة القاهرة ، منوهة بأن عدد ساعات الصوم في اول يوم ستكون 13.59 ساعة، مؤكدة أن كل الحسابات التي يتم الكشف عنها تكون فلكيا وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

استطلاع هلال رمضان 2023 بالتنسيق بين أساتذة الوزارة

وتابعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن استطلاع رؤية هلال شهر رمضان 2023 ستكون بالتنسيق بين أساتذة الوزارة المختصين في مجال وعلوم الفلك واللجان الشرعية بدار الإفتاء المصرية ومن المواقع والأماكن المخصصة لذلك ووفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.