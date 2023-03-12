إزاي تخسر وزنك في شهر رمضان؟.. روشتة كاملة من وزارة الصحة

قالت وزارة الصحة والسكان، إن شهر رمضان الكريم هو شكل من أشكال الصيام المتقطع الذي يوصي به أطباء التغذية، لافتة في تقرير رسمي له أعدته للنشر التوعوية بالشهر الفضيل بأهمية الحفاظ على الوزن خلال الـ30 يوما ومحاولة اغتنام فرصة الصيام، موضحة أن الصيام المتقطع هو أسلوب غذائي يدعم ميلاد الخلايا العصبية ويعمل على تحسين وظائف المخ، ويساهم في تحسن الجهاز المناعي، فضلا عن تقليل مقاومة الأنسولين من خلال الاعتدال في كميات الطعام والإكثار من الخضروات والزبادي والبقوليات.

أعمل إيه عشان أخس في رمضان ؟

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن على المواطنين خلال شهر رمضان، التقليل من السمن الصناعي، والدهون المشبعة والتي تعمل على اكتساب الوزن، مشيرة إلى أهمية تناول الحلويات ولكن بكميات محدودة، محذرة من تناول المواد المصنعة والصناعية مثل الجبن المطبوخة، والاعتماد على الطعام المطهي داخل المنزل وتقليل الوجبات الجاهزة.

التوابل المصرح بها ومفيدة للمخ

وأوصت الوزارة بضرورة استبدال القلي كوسيلة للطهي بالطبخ والسلق قدر المستطاع، وإضافة التوابل التي تعمل على تنشيط المخ مثل «الكركم، والفلفل الأسود، وحبة البركة، والكمون، والبابريكا»، موضحة هذه التوابل بها مضاد للأكسدة وتفيد الجسم بصفة عامة والمخ بصفة خاصة.

الزبادي على السحور والفطار

وأكدت وزارة الصحة، أن الزبادي المصنع بالمنزل مفيد جدا على وجبة السحور، حيث إنه يحتوي على دهون وفيتامينات صحية، ويساهم في عملية الهضم بشكل جيد، موصية المواطنين أن الدراسات الحديثة أثبت أن الشاي الأخضر والتوت والفراولة الطازجة والشوكلاته الداكنة لها فوائد على المخ.

ونصحت الوزارة بأن النوم مفيد جدا خلال شهر رمضان، لذلك لا بد من أخذ قسط كافٍ من النوم وهو 8 ساعات معدل يومي، وممارسة الرياضة بعد الفطار نصف ساعة بشكل يومي.