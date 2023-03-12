«مستقبل وطن» ينظم فعاليات خدمية لأهالي القاهرة.. «ترفيه وتوعية»

جهود متنوعة لحزب مستقبل وطن في محافظة القاهرة بهدف تقديم الخدمات للأهالي، ودعم جهود الدولة؛ منها الخدمات العينية والنوعية والترفيهية في مختلف أحياء القاهرة.

ونظمت أمانة السيدة زينب معرضا للسلع التموينية؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بينما تواصل أمانة الأزبكية الفعالية اليومية لتوزيع 500 وجبة على الأسر غير القادرة من الأهالي في الدائرة.

أنشطة مستقبل وطن في الظاهر

أما أمانة المرأة لحزب مستقبل وطن في الظاهر نظمت رحلة نيلية على ضفاف النيل لفتايات وسيدات الظاهر؛ لمشاهدة أهم معالم القاهرة والمشروعات القومية الجديدة، بينما نظمت أمانة العمال والفلاحين فعالية متابعة الإنارة داخل شوارع الحي.

التغيير ضرورة حياتية.. ندوة بحدائق القبة

وفي حدائق القبة، نظمت أمانة التدريب والتثقيف ندوة بعنوان «التغيير ضرورة حياتية»، كما تم على هامش الندوة تكريم عدد من رموز الأمانات النوعية والشياخات، بينما نظمت أمانة المرأة في التبين فاعلية لمعرض ضمن مبادرة «أبدئي مشروعك»، وتضم منتجات الأسرة ومستلزمات رمضان والعيد وهدايا عيد الأم.

ونظمت أمانة دار السلام ورشة «كورشيه وتعليم تركيب العطور» وتم خلال الورشة عمل مشغولات يدوية وإكسسورات وعمل تركيبات العطور ومجموعة من الشنط بهدف تدريبهن على المشغولات اليدوية.