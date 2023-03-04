فعاليات مكثفة لـ«مستقبل وطن» بالمحافظات.. أبرزها ملتقى لتوظيف ذوي الهمم

نظم حزب مستقبل وطن، اليوم السبت، عددا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة لتلبية احتياجات المواطنين، وأيضا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين؛ إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

مبادرة سند لبعض

وأطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء، مبادرة جديدة تحت عنوان «سند لبعض»، وذلك لتوزيع عدد كبير من المساعدات العينية للمواد الغذائية على المواطنين والأسر الأكثر احتياجا وغير القادرين في مدينة دهب تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، إذ انطلقت الدفعة الأولى من قافلة التوزيع إلى وديان «غزالة، حضره، العراضه، النواميس البدوي»، لتوزيعهم على الأسر الأولى بالرعاية، ومن المقرر أن تستمر المبادرة حتى نهاية رمضان.

ونظمت أمانة الحزب بالمحافظة، ملتقى التوظيف بقرية أم الزين مركز الزقازيق لتوفير فرص عمل بالشركات الكبرى بالمناطق الصناعية داخل المحافظة، بالتنسيق مع وحدة تسيير الانتقال لسوق العمل، وبمشاركة مسؤولي عدد من الشركات بمختلف المجالات والتخصصات وعدد كبير من الأهالي والشباب وأيضا من ذوي الهمم الراغبين والباحثين عن العمل، ومن المقرر تنظيم مثل تلك الملتقيات بصفة دورية.

وواصلت أمانة الحزب بالمحافظة، تنظيم قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات الطبية في قرية ساقية المنقدي بمركز أشمون، ضمن مبادرة قوافل الخير، وشملت تخصصات مختلفة منها «باطنة، صدر، أطفال، عظام، قلب، تغذية علاجية، أخصائي الجراحة»، بالإضافة إلى مشاركة معمل التحاليل الطبية، ووقعت القافلة الطبية الكشف على 410 حالات في جميع التخصصات، وشهدت إقبالا كثيفا من المواطنين.

كما نظمت أمانة الحزب بمحافظة الشرقية، احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم على مستوى مركز السادات، وشهد الحفل لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وممثلي الإدارة التعليمية والأوقاف بالمركز، إذ شارك في المسابقة 121 من أبناء المركز بمختلف الفئات العمرية، وعقدت على ثلاث مستويات؛ الأول لأبنائنا حفظة القرآن الكريم كاملاً، المستوى الثاني لأبنائنا حفظة 20 جزءا من القرآن الكريم، المستوى الثالث لأبنائنا حفظة 10 أجزاء من القرآن الكريم، وفي نهاية الحفل تم تكرم حفظة القرآن بتسليمهم شهادات تقدير وهدايا تذكارية.

قافلة طبية مجانية لمرضى العيون

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة كفر الشيخ، قافلة طبية مجانية لإجراء الكشف الطبي على مرضى العيون من أهالي المحافظة، بحضور نخبة من أفضل الأطباء المتخصصين فى أمراض العيون، وشهدت الكشف على 150 حالة وتقرر إجراء 47 عملية مياه بيضاء بالمجان، وتسليم 30 نظارة في نفس اليوم وجار عمل 62 نظارة طبية بعد عمل المقاسات، وتحويل 27 حالة لمستشفى المغربي لإجراء فحوصات وصرف علاج لعدد 5 حالات أخرى مجانا، وشهدت القافلة إقبالا كبيرا.

كما نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، معرضا شاملا للسلع الغذائية وكافة احتياجات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة في مركز قلين، وتضمن المعرض الشامل جميع احتياجات المواطنين من السلع الأساسية من المواد الغذائية واللحوم والمفروشات المنزلية والسجاد وجهاز العروسين والملابس والأدوات المنزلية وكل مستلزمات البيت وتم البيع بتخفيضات مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وشهد المعرض إقبالا كثيفا من المواطنين.

كما نظمت أمانة الحزب بمحافظة الإسماعيلية، قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات الطبية للمواطنين في قرية عين غصين بمركز الإسماعيلية، وتضمنت تخصصات مختلفة منها «أطفال، عظام، باطنة، نساء، رمد»، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية بالمجان، مع تقديم طبية متكاملة من كشف وتشخيص وعلاج وصرف أدوية لأكثر من 250 حالة بالمجان، وشهدت القافلة إقبالا كثيفا من المواطنين.

وأقامت أمانة الحزب بمحافظة الغربية، معرضا لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين في مركز السنطة، وأقيم منافذ لبيع اللحوم البلدي الطازجة بأسعار مدعمة تناسب الجميع، وشهد المعرض والمنفذ إقبالا كبيرا من المواطنين، وشمل المعرض السلع الغذائية ومستلزمات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة للمواطنين.

كما واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، تنظيم قافلة طبية مجانية، لليوم الثاني على التوالي شاملة عدد من التخصصات الطبية في قرية كفر قريطنة بمركز المحلة، وذلك لتقديم الخدمات والرعاية الطبية لعدد كبير من الأهالي وتقديم الخدمة للمرضى، وصرف الأدوية بالمجان للحالات المحتاجة، وشهدت القافلة الطبية إقبالا كثيفا من المواطنين.

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة بني سويف، قافلة طبية مجانية شاملة كافة التخصصات الطبية في قرية الحلابية بمركز بني سويف لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة، التي تُعد من أكبر القوافل الطبية المتكاملة في المحافظة على مدار يوم واحد، وتضمنت القافلة الكشف الطبي على المواطنين وتوفير الدواء والتحاليل اللازمة بالمجان، إذ شملت الكشف على 3150 مريضا، وذلك بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى، والمناطق الأكثر احتياجا، وإجراء 50 نظارة بالكامل بالمجان، كما تضمنت فعاليات القافلة تواجد حملة للتبرع بالدم لصالح بنك الدم الإقليمي، والتي لاقت إقبالاً كبيرًا من أعضاء وكوادر الحزب والمواطنين، بالإضافة إلى فعاليات توجيهات وإرشادات تثقيفية صحية للمترديين على القافلة؛ بينها إرشادات عن الأمراض المعدية، والتغذية السليمة للسيدات الحوامل، والأطفال، وكبار السن.