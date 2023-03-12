«حياة كريمة» تطلق مبادرة للتبرع بماكينة خياطة للأرامل في عيد الأم

مع اقتراب حلول عيد الأم، أطلقت حياة كريمة مبادرة لمساعدة الأمهات الأرامل في هذه المناسبة الخاصة؛ بهدف التخفيف عن كاهلهم، وتوفير مشروع صغير يساعدهن على كسب قوت يومهن.

مبادرة «حياة كريمة» لمساعدة الأرامل

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، عن مبادرة لمساعدة الأمهات الأرامل في عيد الأم، من خلال التبرع بمشروع ماكينة خياطة أو أي جهاز يعين الأرامل على الحياة.

ونشرت «حياة كريمة» قائلة: «مؤسسة حياة كريمة هتساعد السنة دي الأمهات الأرامل في عيد الأم بمشروع يساعدها بماكينة خياطة أو جهاز يساعدها على الحياة».

طرق التبرع في المبادرة

وعن طرق التبرع، أوضحت «حياة كريمة» في المنشور التفاصيل قائلة: «تقدر تتبرع دلوقتى عن طريق فوري و ميجا الخير وجميع حساباتنا البنكية»، والتي منها بنوك «مصر، الأهلي المصرى، الأهلي المتحد، الأهلي الكويتي، التجارى الدولى، أبو ظبي التجارى، الاسكندرية، العربي الإفريقي الدولى، المصرى لتنمية الصادرات».

ويمكن التبرع للراغبين في المشاركة عن طريق، رسالة على رقم 9509؛ وذلك لتقديم شيء بسيط يعين هذه الأمهات الأرامل على الحياة، وتكسبن من خلاله قوت يومهن.