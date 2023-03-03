الكشف على 3150 مواطنا في قافلة طبية مجانية لـ«مستقبل وطن بني سويف»

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن في بني سويف، قافلة طبية مجانية بقرية الحلابية، في كافة التخصصات الطبية، لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة، حيث تُعد من أكبر القوافل الطبية المتكاملة في المحافظة على مدار يوما واحدا.

الكشف على 3150 مواطنا

وتضمنت القافلة الكشف الطبي على المواطنين وتوفير الدواء والتحاليل اللازمة بالمجان، حيث شملت الكشف على 3150 مريضا بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى، والمناطق الأكثر احتياجا، في حضور النائب حسام العمدة أمين الحزب بالمحافظة، والنائب نادر يوسف نسيم الأمين المساعد، والنائب محمد سيد كامل، النائب علي بدر، والكابتن توني عثمان الأمين المساعد، وهيئة مكتب أمانة المحافظة.

50 نظارة طبية وتحاليل وتوفير الأدوية بالمجان

كما شملت القافلة إجراء 50 نظارة بالكامل أعلن النائب نادر يوسف نسيم الأمين المساعد للحزب بالمحافظة عن تحمله بها، إضافة إلى ندوات توعوية وتثقيفية صحية للمترديين على القافلة، بينها إرشادات عن الأمراض المعدية، والتغذية السليمة للسيدات الحوامل، و الأطفال، وكبار السن، فضلا عن تواجد حملة للتبرع بالدم لصالح بنك الدم الإقليمي التي لاقت إقبالاً كبيرًا من أعضاء وكوادر الحزب والمواطنين.

الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لـ حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام، والنائب حسام العمدة أمين الحزب في المحافظة، وتحت إشراف الدكتور شريف عبد المنعم، أمين التنظيم بالمحافظة، والدكتور محمد بكري الخولي أمين أمانة الصحة بالمحافظة.

حزب مستقبل وطن بني سويف: نقف بجانب المواطن

وقال النائب حسام العمدة أمين الحزب في محافظة بني سويف، تنفيذًا لتوجيهات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام، وقيادات الحزب، تم تنفيذ قافلة طبية تُعد الأكبر من نوعها في المحافظة حيث تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين وتوفير الأدوية والتحاليل الطبية بالمجان، بالإضافة إلى التكفل بتكلفة 50 نظارة طبية.

وأضاف أن حزب مستقبل وطن يقف مع المواطن وبجانبه، في كافة المناحي والقطاعات ولكافة الفئات، سواء بعقد الندوات التقيفية التوعوية، أو التدريب وورش العمل التي تساهم في زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، والتدريبات التثقيفية للشباب والمبادرات، والاستماع إلى مشاكل المواطنين ومقترحاتهم، والعمل على حلها، كذلك الدور المجتمعي للحزب في التخفيف على المواطنين.