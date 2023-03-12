رفع صخرة كبيرة من طريق «القصير.. مرسى علم» وإعادة تسيير حركة السيارات

انتهت أجهزة مدينة مرسى علم، من رفع صخرة كبيرة من حجر الرخام بكيلو 65 طريق مرسى علم القصير جنوب محافظة البحر الأحمر، كانت في منتصف الطريق وإعادة تسيير الحركة أمام السيارات.

رفع حجر رخام من وسط طريق مرسى علم

كلف اللواء واصف عدلي رئيس مدينة مرسى علم، هيئة الطرق والكباري بالبحر الأحمر، بمتابعة أعمال رفع حجر الرخام بالكيلو 65 طريق مرسى علم القصير، جنوب محافظة البحر الأحمر.

إعادة تسيير حركة السيارات

وأشار اللواء واصف عدلي رئيس مدينة مرسى علم في بأن الحجر الكبير عبارة عن كتلة ضخمة من الرخام وسقط من إحدى سيارات النقل الثقيل التي تنقل خام الرخام وكان يعوق الطريق الرئيسى الرابط بين مدينة مرسى علم ومدينة القصير، مؤكدا انه تم توسعة الشارع وإعادة تسير حركة السيارات وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

تحسين خدمات الطرق

وأكد في بيان اليوم، أن الوحدة المحلية للمدينة تواصل جهودها من أجل تحسين مستوى خدمات الطرق أمام المواطنين، كل الشكر والتقدير والاحترام لكل لقيادات التنفيذية بالبحر الأحمر، فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بالاهتمام بالمواطنين بمدن المحافظة، وتقديم كل الخدمات للمواطنين.