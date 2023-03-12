مرسى علم تستقبل آلاف السائحين على متن 25 رحلة طيران اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الأحد، 5 آلاف سائح من جنسيات أجنبية مختلفة على متن 25 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 8 دول أوروبية، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

مطار مرسى علم يستقبل 5 آلاف سائح

وأكد مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن مطار مرسى علم يستقبل حوالي 5 آلاف سائح على متن 25 رحلة طيران قادمة من مطارات 8 دول أوروبية، وذلك ضمن 103 رحلات طيران من المقرر وصولها على مدار الأسبوع.

فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السياح

ومن جانبه أشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية بمرسى علم لاستقبال آلاف السياح اليوم من 8 جنسيات أوروبية هي ألمانيا وايطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وليتوانيا وبلجيكا.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى منتجعات مرسى علم الأسبوع الجاري بـ103 رحلات، وهو أعلى معدل رحلات أسبوعي منذ مطلع العام الجاري.