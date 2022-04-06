مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 وتفحم سيارتين في حادثين على طرق البحر الأحمر

لقي 3 اشخاص مصرعهم وأصيب آخران في حادثين منفصلين على الطرق بمحافظة البحر الأحمر مساء اليوم الأربعاء، حيث أسفر حادث على طريق «رأس غارب - الغردقة»، عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة رابع، بينما أسفر الحادث الثاني على طريق «قنا - سفاجا»، عن إصابة أحد الأشخاص، وتفحم سيارتين، تم استدعاء سيارات الإسعاف التي تولت نقل جثث المتوفين إلى مشرحة مستشفى سفاجا المركزي، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفيات الغردقة العام وسفاجا المركزي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع وإصابة 4 في حادث طريق «الغردقة ـ رأس غارب»

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «الغردقة - رأس غارب»، وتم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الغردقة العام، بينما جرى إيداع جثث المتوفين الثلاثة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى سفاجا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مرفق إسعاف البحر الأحمر إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «رأس غارب - الغردقة»، وعلى الفور، تم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف، وتبين مصرع ثلاثة أشخاص، هم «رفيع أيمن»، في العقد الثالث من العمر، و«محمد صلاح»، و«وليد محمود»، في العقد الرابع، بينما أصيب شخص رابع يُدعى «محمد رمضان»، في العقد الرابع، تم إيداع الجثث مشرحة مستشفى سفاجا المركزي، ونقل المصاب إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات.

حادث اشتعال سيارتين على طريق «سفاجا - قنا»

وقع الحادث الثاني على طريق «قنا - سفاجا»، حيث تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطاراً بحادث اصطدام بين سيارتين، مما أدى إلى اشتعال النيران بهما وتفحمهما بالكامل، وأسفر الحادث عن إصابة شخص يُدعى «محمد مختار عبد الحميد»، 43 سنة، من محافظة أسيوط.

تم استدعاء سيارة إسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى سفاجا المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.