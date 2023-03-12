أحدث قائمة أسعار للسلع الغذائية في معرض أهلا رمضان بالإسكندرية

كشفت محافظة الإسكندرية، عن أسعار السلع في معرض أهلا رمضان قبل أيام من الشهر الكريم، التي تعد أحدث أسعار معلنة، ويتم تطبيقها على كل المعارض على مستوى المحافظة، على رأسها معرض أهلا رمضان، الذي افتتحه المحافظ بجوار مبني ديوان محافظة الإسكندرية بمدخل سموحة.

تخفيضات تصل إلى 35% في معرض أهلا رمضان بالإسكندرية

ترصد «الوطن»، أحدث قائمة أسعار لمنتجات الشهر الكريم التي تم طرحها في معارض أهلا رمضان 2023 بالإسكندرية، وهي الأسعار المعلنة اليوم الأحد، قبل قرابة 10 أيام من بدء الشهر الكريم، التي تصل التخفيضات فيها إلى 35%.

أسعار السلع في معرض أهلا رمضان بالإسكندرية 2023

وشهدت أسعار السلع الغذائية المطروحة داخل المعرض تخفيضات كبيرة؛ تتمثل في التالي:

- سعر كيلو الأرز الحر 17 جنيه بدلا من 26 جنيها.

- الأرز المدعم 14 جنيه بدلا من 16 جنيها.

- سعر كيلو السكر 18 جنيه بدلا من 22 جنيها.

- سعر زيت حلوة وتبارك 700 جرام 43 جنيه بدلا من 45 جنيها.

- زيت كنزي 700 جرام 40 جنيها بدلا من 45 جنيها.

- زيت المميز 600 جرام 32 جنيها بدلا من 35 جنيها.

- سعر اللحم البلدي 230 جنيها بدلا من 280 جنيها.

- اللحم السوداني 190 جنيها بدلا من 220 جنيها.

- سعر ربع كيلو شاي الخواجة 27 جنيها بدلا من 33 جنيها.

- سعر ثمن كيلو شاي الخواجة 14 جنيها بدلا من 17 جنيها.