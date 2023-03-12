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«الداخلية» تضبط متهما لإدارته منظومة لخدمات الإنترنت بدون ترخيص بالجيزة

كتب:

محمد بركات
09:43 م | الأحد 12 مارس 2023
ضبط المتهم - صورة تعبيرية

ضبط المتهم - صورة تعبيرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لتوزيع خدمات الإنترنت على المواطنين نظير مبالغ مالية بدون تصريح من الجهات المعنية المختصة بالمخالفة للقانون. 

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

ضبط المتهم واعترافه بالجريمة

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهداف المذكور بمحل عمله الكائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وأمكن ضبطه وبحوزته الأجهزة المستخدمة فى إدارة الشبكة المشار إليها (22 جهاز «سويتش» – 3 أجهزة «راوتر»).

بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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